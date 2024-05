Persones grans de Camprodon aprenen a fer servir el mòbil de la mà d'estudiants d'ESO: "Volem aprendre"

Estudiants de 3r i 4t d'ESO del Ripollès fan de professors a persones grans de Camprodon. És el programa 'Us ajudem', una de les optatives d'acció comunitària a l'IES Germans Vila Riera. Els ensenyen a fer anar el mòbil i altres tecnologies com la tablet. "M'agrada molt remenar i vull saber com va", explica Maria Isern, una de les alumnes. Reivindica les ganes que la seva generació té d'aprendre i està "encantada" amb la iniciativa. És el segon any que hi participa. I entre els professors hi ha l'Aster, que també valora poder compartir els coneixements que tenen. "Podem aprofitar el que sabem per ajudar-los", assenyala. Penjar fotos, fer un àlbum digital o consultar l'app de La Meva Salut són algunes de les tasques que han après.

Una aula on els joves fan de professores i els adults fan d'alumnes. És l'escena que es pot veure durant el programa 'Us ajudem', una iniciativa de la Fundació Comunitària de la Vall de Camprodon que va començar el curs passat com a prova pilot i que enguany s'ha repetit per la bona acollida que va tenir. L'objectiu és ajudar la gent gran en el maneig de les noves tecnologies i, de retruc, crear vincles entre ells.

Les classes s'imparteixen un cop a la setmana -tenen una hora i mitja de durada- i serveixen per plantejar els dubtes que tenen. Entre ells hi ha l'Alfred Gavira que fa parella amb l'Aster Paneque. "Tenia dubtes amb Instagram i Tik Tok i m'ho ha solucionat, és un crack", assegura el primer. Admet que, quan és a casa, "comença a picar aquí i allà" i al final es fa un embolic. "M'havia tret una aplicació que ara m'ha dit que hauria de tenir; ara l'entenc, que abans no", afegeix. De la seva banda, el seu professor, l'Aster, sent que és un temps "ben aprofitat": "Som joves i en sabem molt del món de la tecnologia i ja que ells no en saben tant, podem aprofitar per ajudar-los". Creu que aquesta és una bona iniciativa que permet, a més, que joves i adults comparteixin una estona plegats.

Una de les parelles que s'han creat a Camprodon per parlar de tecnologia. / Lourdes Casademont

"Volem aprendre"

L'alumna Maria Isern ho té clar: "Volem aprendre". Gràcies a l'ajuda de l'Estel Barri, que a més és la seva neboda, ha après a contestar un correu electrònic, fer un àlbum de fotos i posar música a una publicació d'Instagram. "M'agrada molt remenar i vull saber com va i si t'ho ensenyen, val la pena", diu. La seva professora, l'Estel, explica que per als joves són "coses bàsiques" que han après amb el temps, però compren que, per a les persones grans, pugui resultar difícil. "M'agrada perquè els puc ensenyar el que he après", afegeix.

D'altres alumnes, com l'Antònia Rous, admet que a vegades pregunta el mateix al cap d'uns dies perquè se n'ha oblidat, com ara fer un àlbum de fotos digital. També valora molt que li ensenyin a "silenciar coses que no li serveixen i que l'atabalen". El que més agraeix, però, és la "confiança" que li transmet el seu professor, l'Aniol Collboni: "Quan veig una cosa que no sé fer (a casa), tanco el mòbil i ho deixo; en canvi, així, agafo més confiança. Ells te'n donen perquè ho expliquen bé". Al seu costat hi ha l'Aniol, que assegura que "ajudar a l'altra gent sempre va bé". L'any passat va participar en la prova pilot i aquest any no ha dubtat en repetir.

Una de les membres de la Fundació Comunitària de la Vall de Camprodon Maria Rosa Güell destaca que el programa està essent "un èxit". "Les persones grans no en sabem prou", remarca, i comptar amb l'ajuda dels joves és una bona eina de treball comunitari per teixir ponts entre aquestes dues generacions.