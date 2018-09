Fidalgo i Guix presenten llibre a Girona

Un centenar de persones es van aplegar dimecres al vespre al centre cívic Pla de Palau, a Girona, en la presentació dels llibres Usted puede salvar España, de Sergio Fidalgo i El hijo de la africana de Pau Guix. L'acte, organitzat per Societat Civil Catalana (SCC), va comptar amb la participació dels dos autors, del periodista de Diari de Girona Albert Soler, de l'exdiputat de Cs Jordi Cañas i del president de SCC, José Rusiñol. Entre el centenar d'assistents, hi havia polítics gironins de Cs, del PP i del PSC.

Usted Puede salvar España aplega una sèrie de consells que Sergi Fidalgo dona tant a catalans com a espanyols per rebaixar la tensió i finalitzar el conflicte. El hijo de la africana és un recull d'articles que Guix, crític amb el procés, ha publicat en diferents mitjans. En l'acte final, el president de SCC, José Rusiñol, va assegurar que l'objectiu d'aquesta entitat no és altre que «dissoldre's, ja que això significarà que la societat catalana s'ha normalitzat».