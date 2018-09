Girona celebra els 75 anys dels jardins de la Devesa

Fa 75 anys que els jardins romàntics del Parc de la Devesa van ser declarats artístics i ahir al migdia es va celebrar aquest fet històric a la seu de l'entitat organitzadora, l'Associació de Veïns Devesa-Güell de Girona (juntament amb l'Ajuntament de la ciutat), situada a la Rosaleda. La commemoració de l'aniversari va aplegar assistents i activitats, amb una audició de sardanes a càrrec de la cobla Bisbal Jove i una representació teatralitzada de la mà de Terramar, amb personatges de l'època per recrear escenes històriques que des del 1943 han tingut lloc en l'espai més antic destinat a zona verda a Girona. D'altra banda, també està previst que es presenti un llibre sobre la Devesa on han col·laborat molts personatges il·lustres de la ciutat i que inclou les fotografies del parc del fotògraf gironí Jordi S. Carrera. Per potenciar el contingut patrimonial i ambiental de la zona, des de fa temps s'hi organitzen activitats, per exemple, cursets o vermuts musicals.