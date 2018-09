Els veïns de Santa Cristina participen en el debat de la revisió del POUM

Una cinquantena de veïns de Santa Cristina d'Aro van participar divendres passat a l'Escola Pedralta en la taula de debat de participació ciutadana sobre la revisió del ple d'ordenació urbanística municipal (POUM), en què es va tractar la ciutat construïda i els creixements urbanístics. Inicialment es va donar a conèixer el pla anterior i la proposta d'avanç feta per l'equip redactor reunit en 4 grups de treball i, seguidament, van exposar les seves estratègies per marcar les prioritats a nivell d'interès general per al municipi.

Divendres es farà una segona taula de debat on es tractarà l'ordenació dels espais oberts i el paisatge. Respecte a la ciutat construïda, el cap de l'equip redactor, Francesc Xavier Canosa, va deixar clar en la seva exposició que «no la toquem, no esborrarem res, només volem corregir els problemes que es detectin per millorar». En aquest punt, Canosa va destacar l'aposta per concentrar la zona esportiva i l'educativa.