El grup de suport d'Oncolliga a Olot s'amplia a tots els afectats de càncer

El grup de suport per a afectades de càncer de mama que la Fundació Oncolliga Girona va posar en marxa a principis d'aquest any a l'hospital d'Olot tindrà continuïtat en aquest nou curs, però ara estarà obert a qualsevol persona afectada de càncer, sigui del tipus que sigui. El grup, dirigit per la psicòloga Teresa Feliu, es va posar en marxa divendres passat amb una jornada de presentació i acollida a la qual van assistir una quinzena de persones, però està obert a noves incorporacions. L'únic requisit és assistir a una entrevista amb la psicòloga per fer una valoració prèvia.

L'objectiu del grup de suport és apoderar els malalts a través de l'intercanvi d'experiències pròpies, així com ajudar-los a guanyar confiança, seguretat, força i autonomia. De moment hi ha previstes sis sessions, durant les quals es tractaran temes tan diversos com l'autocura de la pell, la radioteràpia, els dubtes legals, la introducció a la marxa nòrdica i els hàbits d'alimentació saludable, amb la participació de diferents professionals de la medicina, la fisioteràpia, la dietètica i l'estètica oncològica, que hi aportaran informació tècnica.

Les sessions es portaran a terme a la Sala d'Educació Sanitària de l'hospital d'Olot amb una periodicitat quinzenal i tindran una durada de dues hores. Les persones interessades a formar part d'aquest nou grup de suport poden contactar amb l'hospital d'Olot per a rebre tota la informació.

D'altra banda, el pròxim mes d'octubre es reprendran també les sessions de marxa nòrdica terapèutica, una activitat dirigida pel fisioterapeuta de l'Oncolliga Ramon Font. Les sessions se celebren cada quinze dies i tenen una hora i mitja de durada (dimecres, de 15 a 16.30). Es tracta d'una activitat gratuïta a l'aire lliure i que està oberta a totes aquelles persones que es trobin en fase de recuperació d'un procés oncològic, especialment per a dones que han estat operades de càncer de mama, ja que la marxa nòrdica ajuda a prevenir l'aparició del limfedema.