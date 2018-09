Les comarquesde Girona han rebut 326 joves estrangers desemparats des del gener

La Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) preveu obrir, en els pròxims dies, cinc nous centres d'acollida d'emergència per als menors immigrants no acompanyats que arriben massivament a Catalunya i que han col·lapsat els centres ja existents. Segons la directora de la DGAIA, Georgina Oliva, dos d'aquests equipaments s'ubicaran a Barcelona i la resta es repartiran per Girona, Tarragona, les Terres de l'Ebre i Lleida. Ella mateixa va concretar a Ràdio Girona que, entre gener i agost, la seva direcció general ha atès 326 menors immigrants desemparats a les comarques gironines, gairebé el doble que l'any passat.

A finals de la setmana passada, després que es difongués que alguns menors han de dormir en comissaries pel col·lapse dels centres, el Departament d'Afers Socials va informar a Diari de Girona que negociava l'obertura de nous espais amb diversos ajuntaments que no va concretar. Llavors, des de la Conselleria van assegurar que s'obririen més centres i van remarcar que això depenia de la col·laboració dels municipi i les entitats.

Dijous, en ser preguntat pel volum d'arribades de joves desemparats a Girona, des d'Afers Socials van assenyalar que no disposaven d'aquesta informació; unes dades que, segons fonts del mateix Departament que dirigeix Chakir el-Homrani Lesfar, es donaran avui en seu parlamentària. Per això, des del Departament ahir van explicar que no podien avançar ni confirmar cap dada sobre les comarques gironines. La setmana passada, la Conselleria de Treball, Afers Socials i Família sí que va quantificar les arribades d'aquests menors a tot Catalunya: més de 900 només durant els mesos de juliol i agost. I pel que fa a l'inici d'any, ja s'acosten als 2.000, quan en tot el 2017 van ser 1.489; el 2016, 684; i el 2015, 377.

D'altra banda, el president del Govern de la Generalitat, Quim Torra, ahir va admetre que potser hi ha hagut «falta de planificació» en l'arribada de menors les darreres setmanes a Catalunya, però va considerar «possible» que sigui «el mateix col·lapse» amb què es troben molts països d'Europa.

La directora de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència va estimar diumenge que el dèficit de places per a menors immigrants no acompanyats se situarà entre 900 i 1.200 fins al novembre.