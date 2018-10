Envien a presó el lladre que va colpejar una dona de 93 anys en un pis a Girona

El Jutjat d'Instrucció número 3 de Girona ha enviat a presó preventiva, comunicada i sense fiança, el lladre que va entrar a robar en un pis de Mas Catofa a Girona i va agredir una anciana de 93 anys i la seva filla.

Concretament, la decisió es va prendre el passat 24 de setembre després de considerar «la gravetat dels fets», així com el «risc de fuga» per part del presumpte autor (que va ser identificat en una roda de reconeixement per la filla agredida), així com la situació personal de l'investigat. El jutge també va optar per prendre aquesta mesura per tal de «protegir les víctimes, que va atacar de gravetat».

L'acusació particular - exercida pel lletrat Aitor Cuéllar de Iuris Girona Advocats- ha explicat que les lesions que van patir les dues dones són d'especial gravetat. En concret, aquestes eren una fractura al nas, punts a la boca i un traumatisme craneocefàl·lic en el cas de la filla, i una fractura de tíbia pel que fa a la dona d'avançada edat, que podria afectar la seva mobilitat.