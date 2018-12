Família i entorn de la cèl·lula de Ripoll els veuen «màrtirs que van morir per Al·là»

Les gravacions telefòniques fetes pels Mossos d'Esquadra setmanes després dels atemptats desvetllen que familiars i l'entorn proper d'un dels terroristes veuen els joves morts com "màrtirs que van morir per Al·là".

Concretament, la germana d'un dels terroristes mort a Cambrils, Moussa Oukabir, i també germana d'un dels empresonats, Driss Oukabir. Segons consta al sumari –al que ha tingut accés l'ACN- Hafida Oukabir afirma que Deú s'ha endut el seu germà perquè "està en el camí recte". "No han fet mal, no han tocat, no han insultat, no han maltractat", diu en una conversa amb la seva mare.

A més, les dues reprodueixen el que els va dir l'imam responsable d'amortallar els cossos: "No cal rentar els nois perquè són màrtirs, van marxar amb Déu; va resar sobre ells el profeta". Segons consta al sumari, aquest imam va demanar que no expliquessin aquest missatge perquè els imams "estaven vigilats"