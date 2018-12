Els estudiants de l'institut Josep Brugulat estan d'enhorabona perquè ja s'han acabat les obres del nou tram del carril bici i de la vorera que connecta els barris de Can Puig i Canaletas. Així ara podran tenir un accés més còmode a la zona. Aquestes obres formen part d'un projecte d'inversió d'un milió d'euros per part de l'Ajuntament de Banyoles en diversos punts de la via pública de la ciutat, capital del Pla de l'Estany.