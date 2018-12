Uns 460 actes en 135 municipis per contribuir a la recerca en càncer

Girona se sumarà un any més a la causa de La Marató, contribuirà a finançar la recerca oncològica, amb uns 460 actes populars previstos en 123 municipis. Quines, obres de teatre, curses, sessions de playback o pedalades solidàries són algunes de les activitats previstes per recollir fons per a l'edició d'enguany, que se celebrarà el diumenge 16. Només l'any passat, un milió de persones van participar en algun dels 3.307 actes organitzats per a l'ocasió arreu de Catalunya, 524 a les comarques gironines.

Un dels actes més emblemàtics a la demarcació és la Marató Urbana per la Marató a Girona, que organitzen el mateix dia 16 el Club Atletisme Girona, els Bombers de Girona i l'Ajuntament. Els atletes i bombers, en modalitat de relleus, correran una marató en un circuit urbà, amb l'objectiu que la ciutadania els acompanyi en una part del recorregut i faci el seu donatiu. La primera edició, va explicar un dels organitzadors, Xavier Avellana, va ser el 2007 -un any que la cita també anava dedicada al càncer- i des de llavors s'han recaptat uns 31.000 euros.

Una altra de les vies amb què la ciutadania contribueix a la causa és fent divulgació sobre la malaltia. L'any passat, els centres educatius van acollir 5.300 sessions divulgatives que van arribar a 225.000 joves d'entre 12 i 18 anys. «Aquests actes són la llavor de La Marató», va explicar el director de la Fundació La Marató de TV3, Lluís Bernabé.

La doctora Raquel Tulleuda, una de les 400 divulgadores de La Marató , té previst fer una trentena de sessions, amb què arribarà a uns 750 joves, repetint així l'experiència de l'any passat, el primer en què va col·laborar amb la iniciativa de TV3 i Catalunya Ràdio.

«L'edició anava dedicada a les malalties infeccioses, jo quan era jove vaig patir una malària molt forta i vaig pensar que, com a metgessa, també podia fer la meva contribució», va explicar ahir. «La receptivitat dels joves és bestial i pots aprofitar per explicar què és el càncer, què és la investigació... i això permet no només encendre l'espurna de la solidaritat, sinó també donar informació general sobre la malaltia i sobretot, fer medicina preventiva. En el meu cas, sóc ginecòloga i per tant, també és una bona excusa per parlar de l'ús del preservatiu per prevenir el virus del papil·loma», va subratllar.

Elisenda Escriche, la dona que ha superat un càncer de mama i que s'ha convertit en la imatge gràfica de La Marató, va fer una crida a contribuir als actes, perquè «és una jornada en la que participa tota la societat i que acaba revertint en el seu benefici».