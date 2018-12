Els casos pendents als jutjats gironins augmenten un 6% el tercer trimestre de 2018

Els jutjats gironins han tancat el tercer trimestre d'aquest any 2018 amb 37.200 casos pendents de resoldre's, un 6% més que els que van quedar sobre la taula durant el mateix període temporal l'any anterior, concretament 35.069 casos.

La xifra suposa també un increment d'assumptes respecte al trimestre anterior, quan se'n van comptabilitzar 35.066 i el primer d'aquest 2018, amb 36.022. Així ho desglossen les dades proporcionades pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ), que també posen en relleu que entre juliol i el setembre van entrar 20.926 casos nous. Pel que fa als resolts, els òrgans judicials en van comptabilitzar 19.105 durant aquesta mateixa franja temporal. Agafant el total de jurisdiccions, la mitjana de casos en tràmit al final d'aquest període s'enfila pràcticament als 610.

En el cas de la civil –formada per 40 òrgans– és la que té més feina per fer. En total 18.452 assumptes pendents de tramitar, un 10,7% més en comparació al tercer trimestre de l'any passat, quan n'hi havia 16.658. El volum més gran de casos el tenen els jutjats de primera instància i instrucció de la província.

Seguida de la civil es troba la penal, que engloba 45 òrgans i que té 14.937 afers acumulats avui dia, una xifra pràcticament igual a la de l'any passat, la qual, de fet, no arriba ni tan sols a un 1% més. També entren dins el recompte la jurisdicció social, amb 2.762 casos (216 més que el 2017) i, en darrer lloc la contenciosa administrativa que és la que menys en registra amb una xifra total de 1.049 assumptes pendents durant el tercer trimestre d'aquest any (23 més que l'any passat).

Taxes de congestió

Pel que fa a les taxes de congestió registrades durant aquest tercer trimestre, les jurisdiccions que despunten amb unes xifres més elevades són la social (5,8) i la contenciosa administrativa (4,8), seguida de ben a prop per la civil (4,06). La jurisdicció penal va ser la que va registrar una taxa més baixa (2,2), tot i que els jutjats penals continuen posicionant-se com uns dels més saturats. La taxa de congestió total dels jutjats gironins durant el tercer trimestre resulta pràcticament igual que la registrada durant el mateix període temporal el 2017 amb només unes dècimes de diferència, passant d'un 2,9 de llavors a un 2,93 d'enguany. Un òrgan, territori o jurisdicció està en millor situació, com menor sigui la seva taxa de congestió.

El balanç estatal

Seguint una línia similar a la de les comarques gironines, en el cas del conjunt d'òrgans judicials de l'Estat espanyol, al final del tercer trimestre han quedat en tràmit un total de 2.564.824 assumptes, fet que suposa un augment del 9,8% respecte al 2017. Per contra, els tribunals han resolt durant aquesta mateixa franja temporal 1.209.693 casos, un 2,4% més. També s'ha vist incrementat el nombre d'assumptes que han ingressat en el conjunt dels òrgans: un total d'1.339.337 assumptes, un 0,7% més que l'any anterior.

L'anàlisi estadística per jurisdiccions mostra un augment tant dels assumptes ingressats com dels resolts en totes aquestes, menys en la jurisdicció penal. En la jurisdicció civil, els 452.025 casos representen un increment del 3,3% respecte als ingressats en el mateix trimestre. 42.473 nous assumptes a la jurisdicció contenciosa administrativa amb un increment del 6,5% i 92.500 casos a la jurisdicció social, un 1,8 més que al tercer trimestre de 2017. La penal és l'única que ha mostrat una disminució interanual d'un 1,3%. Han entrat 752.336 assumptes; se n'han resolt 714.728 i han quedat en tràmit, 725.549.