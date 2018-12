Retiren més de 200.000 cartutxos d'un antic camp de tir de Llagostera

A principis del passat mes de novembre, un veí de la localitat de Llagostera va trobar un abocador de grans dimensions on hi havia un elevat nombre de restes de cartutxos d'escopeta, mentre passejava el seu gos. Aquests es trobaven a la zona corresponent a l'antic camp de tir –darrere la torre de vigilància forestal del municipi– el qual fa més d'una vintena d'anys que es troba inoperatiu.

L'abocador estava format per cartutxos de diferents colors, molts d'aquests rovellats pel pas del temps, que feien palès que el dipòsit no s'havia constituït recentment i que el material portava allà des de feia molts anys. Immediatament, es va avisar el cos dels Agents Rurals, els quals van obrir una acta amb l'objectiu de facilitar la seva retirada com més aviat millor. L'endemà de la troballa, es va realitzar també una inspecció a la zona per poder-ne obtenir més informació. Paral·lelament es va informar l'Ajuntament de Llagostera i es van realitzar les gestions corresponents per determinar qui podia ser el propietari de la zona en qüestió.

Retirada del dipòsit

Després de pràcticament un mes i mig, ja no queda ni un dels cartutxos de caça que es van trobar. La retirada s'ha saldat en tres matins i una tarda de la mà de diversos membres de la Societat de Caçadors Sant Hubert de Llagostera, que es van oferir voluntaris a recollir-los des del primer moment en què es va donar a conèixer la troballa a l'antiga zona de tir del municipi llagosterenc.

Després de finalitzar la neteja s'ha realitzat el recompte: fins a 14 saques de material, equivalent a uns 36 cubells amb 400 cartutxos a cadascun. En total, doncs, es calcula que l'abocador estava constituït per més de 200.000 cartutxos. Acabada la recollida, la Brigada Municipal va ser l'encarregada de portar tot el material a la deixalleria de la localitat, on serà dipositat i reciclat.

«Un cas curiós»

Des del moment en què es va fer la troballa, el cos dels Agents Rurals ja la va qualificar de «poc habitual» ja que no se solen localitzar abocadors d'aquestes dimensions. Durant els darrers anys cada vegada es localitzen menys restes de cartutxos de caça, ja que la normativa actual obliga a fer efectiva la seva retirada «de manera immediata» pels caçadors.

Un altre dels motius a tenir en compte és l'existència d'un conveni vigent a l'Estat espanyol que limita la munició de les armes que s'utilitzen per aquesta pràctica. Històricament es podien arribar a fer cinc trets, ara només en poden ser tres per les armes semiautomàtiques: dos cartutxos pel carregador i un tercer per la recambra.