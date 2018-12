Barricades amb pneumàtics, fogueres i fogons per aguantar durant hores el tall de l'AP-7 a Girona

Centenars de persones convocades pel CDR participen al tall de l'AP-7 que des poc després de les set del matí bloqueja la calçada de l'autopista a Girona. Els manifestants han fet barricades amb pneumàtics, han vinclat les tanques de protecció i han encès fogueres i posat fogons per resistir durant hores. A més, amb pintura blanca, han pintat damunt l'asfalt la consigna 'Ingovernables'. Efectius dels Mossos d'Esquadra, que controlen la mobilització, han donat l'opció als conductors –sobretot, dels tràilers- de donar mitja volta i sortir de l'autopista. A través de les xarxes socials, els CDR han demanat a la gent que se sumi als talls de carreteres que hi ha a la demarcació per fer més força.

El CDR de Girona ha convocat a les sis del matí al pàrquing de la Copa per organitzar la protesta contra el Consell de Ministres que se celebra a Barcelona. Sense desvetllar allà on anaven, ja havien demanat a través de xarxes socials que els activistes que hi anessin portessin un 'kit de l'activista'. Entre d'altres, demanaven vestir roba negra, portar gorro del mateix color, armilla reflectant groga, fulard o mocador, menjar i aigua.

Des d'allà, la comitiva de cotxe ha sortit en direcció al polígon que dona accés a l'entrada de Girona Oest de l'autopista AP-7 (la que hi ha al costat de la Nestlé). Els manifestants han aparcat els vehicles i, caminant per un camí, han arribat fins al costat del pont de Taialà. Allà han aplegat pneumàtics al voral de l'autopista i, quan s'ha donat la consigna, han envaït la calçada i han fet una barricada amb ells.

Inicialment, el tall s'ha fet en sentit nord. Eren poc després de les set del matí. Poc després, però, els manifestants han envaït també el carril contrari de l'AP-7 i també l'han tallat. A més, han vinclat algunes de les tanques de protecció i les han entravessades al mig de la calçada.

Els activistes dels CDR han desplegat tres pancartes on es llegeix 'Tombem el règim del 78', 'Implementem la República' i '21-D Desbordem-los'. Després, han continuat organitzant-se encenent fogueres amb bidons i han pintat damunt l'asfalt, amb lletres grans, la consigna 'Ingovernables'.

Ara, els manifestants estan aplegats en grups al llarg del tram de l'AP-7 que està tallat. Han començat a fer xocolata desfeta i també han portat queviures (com ous i arròs).

Els Mossos d'Esquadra, que tenen alguns efectius desplegats al lloc, vigilen la protesta. Han intentat parlar amb algú dels CDR, però no ha aparegut cap interlocutor. La protesta ha atrapat alguns conductors –sobretot tràilers- però a hores d'ara a pocs metres d'allà on hi ha el tall en queden una desena. La resta de camions i vehicles han pogut girar cua i marxar de l'autopista per la sortida anterior (la de Girona Oest).



"S'ha de respectar perquè és per a una bona causa"

Entre els camioners que encara hi ha aturats s'hi troba en Jaume Gonzalo. Ell venia de Barcelona i tornava cap a casa. El seu destí era Figueres però no hi ha arribat perquè s'ha vist atrapat pel tall del CDR. Ha decidit quedar-se dins la cabina i no girar cua perquè, com que hi ha altres carreteres tallades, no té sentit "buscar una via alternativa".

"Més val esperar aquí", ha dit. Gonzalo també assegura que la protesta "s'ha de respectar" perquè és "per a una bona causa".

A més de Girona, l'AP-7 també està tallada a Sils (Selva). A les nou del matí, a la demarcació les protestes contra el Consell de Ministres també afecten la C-31 a Pals, Torroella de Montgrí i Verges (Baix Empordà), la C-65 a Llambilles (Gironès), la C-66 a Celrà (Gironès), la GI-623 a Saus (Alt Empordà), la GI-634 a Verges i l'N-II a Sarrià de Ter, Medinyà i Bàscara. A través de les xarxes socials, els CDR han demanat a la gent que se sumi als talls que tingui més propers per fer més força.