Cues a les oficines de Loteria per comprar o comprovar números

Les setmanes prèvies a les festes de Nadal és habitual la formació de cues davant de les oficines de la Loteria Nacional, bàsicament per comprar números de la Grossa que dona el tret de sortida al període vacacional. Però, una vegada celebrat el sorteig, les cues encara poden ser més intenses. Per una banda, els que compren la Loteria del Nen i, per l'altra, aquells que van a cobrar o a comprovar si els ha tocat algun premi. Aquesta imatge és d'ahir al davant de la Loteria Merche de Girona.