Els productes i cuiners del Pla de l'Estany, a Del Pla al plat

Aquest 7 de gener arriba la nova temporada del programa «Del Pla al plat», una col·laboració de l'Àrea de Promoció Econòmica i Turisme del Consell Comarcal del Pla de l'Estany amb Banyoles Televisió. Aquest pretén ser un espai divulgatiu sobre la gastronomia i els productes del territori amb l'objectiu de donar a conèixer, de primera mà, el valor afegit de la producció i la gastronomia de quilòmetre zero.

El programa manté l'objectiu de valorar els productes locals i, per fer-ho, en aquesta nova temporada donarà especial rellevància tant a la figura dels cuiners de la comarca com també als productes elaborats des de la proximitat.

Durant les emissions, es mostraran els diversos productes des del seu lloc d'origen, i els processos de producció i comercialització pels quals han de passar. Una vegada a plató, el presentador, Arnau Vila, acompanyat d'un xef d'un dels restaurants de l'Associació Banyoles Comerç i Turisme, elaboraran un plat amb el producte escollit com a element principal.

En la primera entrega es visitarà Nous Can Llavanera de Crespià, on produeixen nous, la Granja Mas Colomer, productora de làctics, el Mas Auró, productor d'olis a Esponellà, i Font S.C, productor carni de Serinyà.

Un cop els ingredients siguin a plató, el presentador i el xef d'un dels restaurants de la comarca prepararan una recepta amb els productes escollits.

Les receptes aniran a càrrec dels cuiners dels restaurants de Can Xapes de Cornellà de Terri, Càmping Esponellà, Hotel Casa Anamaria, d'Ollers, i Can Salvi, de Vilademuls.

L'emissió està programada per cada dilluns a dos quarts de deu del vespre durant els mesos de gener, febrer i març. Es podrà veure per Banyoles Televisió, per una desena de televisions locals del Grup TDI i a Internet a través del portal www.plaestanydigital.cat.