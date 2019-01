Les Preses i la Vall d'en Bas demanen un institut per poder fer secundària

Els ajuntaments de les Preses i de la Vall d'en Bas demanaran al Departament d'Ensenyament un institut escola perquè els adolescents dels dos municipis no hagin de desplaçar-se a Olot per fer l'ESO. La voluntat va ser confirmada ahir per l'alcalde de les Preses, Pere Vila (PDeCAT), i, fa uns dies, l'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat (la Vall Plural), ho va anunciar en el ple infantil.

Amat va explicar que des de fa temps l'Ajuntament de la Vall d'en Bas té la intenció de demanar un institut escola on els alumnes de la Vall puguin fer l'ESO. Va explicar que la voluntat té més força si s'ajunta l'alumnat de l'escola la Bòbila (les Preses) i el de l'escola Verntallat (la Vall d'en Bas). Es tracta de dues escoles situades a molt poca distància tot i pertànyer a municipis diferents.

L'alcalde de les Preses, Pere Vila (PDeCAT), ha explicat que fa temps que els dos municipis estan d'acord.