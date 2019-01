L'objectiu: intentar frenar la construcció de 10.000 nous edificis al litoral de Girona

Les diferents entitats que lluiten per preservar el paisatge de la Costa Brava van decidir unir-se fa uns mesos per intentar aturar els planejaments urbanísitcs que, segons alerten, podrien suposar la construcció de fins a 10.000 noves vivendes al litoral gironí.

Fins ara, la plataforma ha interposat recursos a sis dels onze casos que ha denunciat, i s'ha dirigit tant als ajuntaments com a la Generalitat per tal de demanar que s'aturin aquests plans urbanístics. El Govern català s'ha compromès a estudiar-ho cas per cas, però adverteix que en alguns casos no es podran aturar perquè la tramitació ja està massa avançada i ja tenen, per exemple, la llicència municipal.

Un dels darrers casos que han aixecat més polèmica ha estat el de Palafrugell: SOS Costa Brava va denunciar una tala il·legal de 700 arbres a Aigua Xelida en ple Nadal, i l'Ajuntament va paralitzar els treballs a l'empresa perquè va assegurar que no tenia permís. L'empresa, però, al·lega que el procés era legal i que va entregar la comunicació el 24 de desembre.