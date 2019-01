Girona arriba a 8 graus negatius en el dia més fred de l'hivern

La meitat de les capitals de comarca van registrar temperatures mínimes sota zero. Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya, a Vielha es va arribar als -8,1 graus a les 9 del matí; a Girona el mercuri va baixar fins als -7,9, i a Vic fins als -7,6. També destaquen els -7,1 graus d'Olot, els -6,4 de la Seu d'Urgell i de la Pobla de Segur i els -6,2 del Pont de Suert. A Solsona s'ha arribat als -6 graus; a Mollerussa als -5,7, i a Puigcerdà i Cervera als -5,6. Ahir al matí també estaven en negatiu a Santa Coloma de Farners i Banyoles.

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) va destacar que ahir va ser un dia de temperatures baixes, amb un ambient fred tota la jornada que es mantindrà el cap de setmana, encara que els termòmetres aniran remuntant.

La sensació de fred, a més, es va accentuar en aquells llocs de Catalunya on ahir encara bufava fort, com a Portbou, on les ràfegues van arribar fins als 108 quilòmetres per hora a Portbou; i gairebé 50 a la Cerdanya.

Segons el Meteocat, encara que va ser el dia més fred d'aquest hivern, l'any passat ja n'hi va haver d'altres amb aquestes temperatures, encara que en algunes localitats no es registraven aquests registres tan baixos des del febrer del 2012, com va ser el cas de Cunit (Baix Penedès), que va registrar -2,4 graus, o d'Orís (Osona), que va mesurar -8,3.

A Girona, la temperatura més baixa, de -7,9 graus, es va registrar entre dos quarts de 8 i les 8 del matí, i a les 10 encara no havia superat els 0 graus. La temperatura màxima de la ciutat ahir va quedar en 11,4 graus.

Les gelades de la matinada de divendres van ser intenses a gairebé tot Catalunya, exceptuant algunes zones del litoral, i es preveia que a aquesta última nit també fos molt freda. Així com que les temperatures comencin a remuntar de mica en mica a partir d'aquest dissabte i de diumenge.

Disset províncies de cinc comunitats autònomes, entre elles Girona, es trobaven ahir al matí en alerta per avís taronja o groc per fenòmens costaners; i groc per un fred que afecta tota la Península i les Balears, segons va informar l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). Girona estava en avís taronja i groc per fenòmens costaners a l'Empordà, amb vent del nord i nord-oest de força 7 i 8, ocasionalment 9, i onades de 3 a 5 metres d'altura.