L'alcalde de Celrà no acudirà al jutjat com a resposta a la seva detenció

L'alcalde de Celrà (Gironès), Dani Cornellà (CUP), ha afirmat avui que no acudirà a declarar davant del jutge quan així se li requereixi com a resposta a la detenció d'ahir, que ha definit com "un espectacle dirigit a la premsa perquè la gent ho veiés i s'atemorís".

Cornellà va ser una de les setze persones detingudes -totes ja en llibertat després de comparèixer a comissaria- per desordres públics en una operació al matí i a la tarda efectuada per la Policia Nacional, per la seva suposada participació en l'ocupació de les vies de l'AVE a Girona en el primer aniversari de l'1-O, el passat 1 d'octubre del 2018.

Entre els detinguts també hi havia l'alcalde de la CUP de Verges, Ignasi Sabater; diversos activistes vinculats als Comitès de Defensa de la República (CDR) i l'ANC; el fotoperiodista Carles Palacio; dos universitaris del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC); i un membre de l'organització juvenil La Forja.

En declaracions a TV3, Cornellà ha evitat indicar si efectivament va participar en l'ocupació de les vies, doncs ha explicat que els agents li van mostrar fotos d'una persona amb barba i ulleres de sol que tant podia ser ell com un altre individu.

"Això demostra que no era més que una operació policial que anava més enllà, per intimidar-nos a tots i a totes", ha asseverat Cornellà, que tot i així ha afirmat haver participat "en moltíssimes mobilitzacions durant moltíssims anys" i ha assegurat que no deixarà de fer-ho.

Ha relatat que va ser detingut per agents de paisà just quan es dirigia amb diverses persones -entre elles l'advocat i exdiputat de la CUP Benet Salellas- cap a la comissaria en conèixer la detenció de Sabater.

Detingut cap a les 9 hores del matí, Cornellà ha denunciat que fins a les 14 hores no va poder parlar amb el seu lletrat, que és precisament Salellas, ja que la policia va endarrerir la trobada "el màxim que va poder".

Cornellà ha considerat que l'operació policial d'ahir comportarà "que la gent surti massivament al carrer" en vigílies del judici als líders del procés, un judici que és "contra tots", ja que es jutja "un moviment democràtic" i no només determinades persones.

"Serem molts i moltes més al carrer per demostrar que res s'ha acabat i que tot continua", ha alertat