Les zones blaves de Cassà estrenen nova aplicació per a dispositius mòbils

Les zones blaves de Cassà de la Selva estrenen la nova aplicació (app) per a dispositius mòbils «iParkMe». La nova eina es pot descarregar gratuïtament tant per a aparells IOS com Android. Segons apunta el consistori en un comunicat, la nova aplicació per a mòbils permet als usuaris estalviar temps, ja que fa possible aparcar en zona blava sense haver de passar pel parquímetre per treure el tiquet, i diners, pel fet que l'usuari tan sols paga pel temps real d'estacionament en la plaça d'aparcament. L'Ajuntament de Cassà informa que l'app també ofereix l'opció d'ampliar el temps d'aparcament des de qualsevol lloc amb dos simples clics. Fins i tot, l'usuari rebrà una alarma al mòbil si el temps d'estacionament està a punt de finalitzar i podrà així ampliar-lo fàcilment. En el cas de denúncia, des de la mateixa aplicació es pot efectuar el pagament d'anul·lació de denúncia sense necessitat d'anar al parquímetre.