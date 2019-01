L´hospital d´Olot edita vídeos per explicar com recollir mostres de femta i orina

L'hospital d'Olot ha editat diversos vídeos per explicar als pacients la correcta recollida de mostres de femta i orina al domicili. Es tracta de la segona fase de la campanya dels blísters de salut, una iniciativa del centre comarcal de la Garrotxa per ajudar a resoldre els dubtes de pacients, usuaris i familiars amb vídeos d'un minut, aproximadament.

Els blísters mostren la manera correcta de recollir una mostra d'orina o femta i quin és el circuit per retornar-la al centre; aprofundeixen en les pràctiques segures i ofereixen suport als usuaris que tenen dubtes. També volen ser una eina per a la millora de la qualitat de l'atenció i que complementa l'atenció presencial que ofereix el professional de la salut als usuaris.

Anualment, el laboratori clínic de l'hospital d'Olot fa unes 19.000 mostres d'orina i femta. Per tal que aquestes mostres arribin correctament per a l'anàlisi, cal una bona preparació prèvia. Per aquest motiu, es presenten cinc vídeos amb les diferents tipologies de mostres que l'usuari pot haver de fer a casa, com la recollida de sang oculta en femta per detectar patologies a l'aparell digestiu; recollida de paràsits en femta; de femta fresca per controlar les causes de la diarrea; recollida d'orina d'una micció per estudiar infeccions de l'aparell urinari i alteracions al ronyó o d'orina de 24 hores per examinar possibles alteracions metabòliques.

És important tenir clares aquestes indicacions, ja que la recollida correcta d'una mostra és segurament el pas més important per arribar a confirmar el diagnòstic i seguir el tractament adequat, recorden des del centre.

Els vídeos estan editats en català i es poden consultar al canal de Youtube de la Fundació Hospital d'Olot i Comarcal de la Garrotxa i a la pàgina web. També s'han subtitulat per facilitar-ne la comprensió i visualitzar-los sense so, tant a les xarxes socials com a les pantalles de les sales d'espera de l'hospital i els CAP de Sant Joan les Fonts i Sant Esteve d'en Bas.

Aquest és el segon grup de vídeos editats per l'hospital. El primer blíster de salut que es va publicar va ser el de «Com em preparo per a una colonoscòpia?»