Olot aprova la compra d'un local per posar un quadre de llum

L'Ajuntament d'Olot, en el seu darrer ple, va aprovar la compra d'un local del carrer Carnisseries per posar-hi un quadre de llum destinat al control de les lluminàries de la plaça Major.

Segons va informar el regidor d'Espai Públic, Josep Gelis, l'Ajuntament ha exercit l'opció de compra d'un local que tenia llogat. El preu de la compra i venda ha estat de 30.000 euros. «Executem aquesta opció de compra per poder fer-ne ús no solament com a quadre elèctric sinó per alguna vegada que es pugui necessitar per artistes que actuïn a la plaça Major», va explicar Gelis.

El regidor d'Espai Públic va recordar que el quadre ha hagut d'anar al local comprat perquè el propietari de la façana on havia estat ubicat es va queixar.

Va valorar que el propietari de la façana estava en el seu dret i que el quadre era a la façana molt abans dels mandats de l'alcalde, Corominas.