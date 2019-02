Una conferència i vuit curses simultànies per sumar esforços contra el càncer

La Fundació Oncolliga Girona se suma un any més a la commemoració del Dia Mundial contra el Càncer, que és el 4 de febrer, amb l'organització de diverses activitats solidàries. La més destacada serà la Run4Cancer, una cursa solidària d'àmbit provincial que tindrà lloc el 10 de febrer i que espera reunir 4.000 participants entre les vuit seus on se celebra: Figueres, Palafrugell, Planoles, Porqueres, Olot, Salt, Riudellots de la Selva i Tossa de Mar. L'any passat va recaptar prop de 12.200 euros, que es van destinar a finançar els serveis que l'Oncolliga ofereix als malalts de càncer de Girona.

Prèviament, avui i demà voluntaris de l'Oncolliga tornaran a participar a la campanya «Posem-li pebrots al càncer» impulsada per la Federació d'Entitats contra el Càncer de Catalunya i supermercats Condis. La campanya, que es farà en 22 establiments de la cadena a Girona, consisteix en vendre bosses de pebrots a un preu simbòlic d'un euro i mig per recaptar fons per a les entitats.

El mateix 4 de febrer tindrà lloc la conferència «Els set pilars anti càncer», a càrrec del doctor Josep Ramon Germà Lluch, director d'Estratègia Clínica i Resultats Oncològics de l'ICO. Serà a partir de les 7 de la tarda a l'hotel Carlemany de Girona.