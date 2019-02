Emergències amb animals des de la proximitat

Tractament de les incidències amb animals. Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de la Bisbal, quan es troben amb incidents amb animals, tenen un aliat amb qui treballen des de fa anys: la protectora Rodamon. Treballen colze a colze i des de l'entitat els ajuden en abandoments de gossos o atacs perillosos, entre altres.

la comissaria dels Mossos d'Esquadra de la Bisbal existeix un grup de Proximitat. Està format per una desena de policies i la seva missió principal és establir enllaços de proximitat sobre el terreny, que en el cas d'aquesta comissaria és sobretot de tipus rural. I és que dels 32 municipis als quals dona servei, només sis tenen policies locals. Per tant, hi ha moltes tasques que necessiten els Mossos. Aquest grup policial es va crear fa prop de nou anys i neix de la necessitat de donar resposta a moltes problemàtiques veïnals que pot haver-hi en aquests petits municipis. Els agents que porten anys sobre el terreny han establert línia directa amb alcaldes, entitats i grups de pagesos, entre altres. Aquests són els que, quan hi ha alguna incidència, truquen al cap del grup o algun dels interlocutors per alertar-los.

Per exemple, durant l'any passat, després de temps treballant amb els pagesos, aquests van ser els qui van alertar la policia dels camps on hi havia plantes de marihuana i a partir d'aquí amb la investigació policial van comissar una tona de plantes dels camps d'aquesta àrea del Baix Empordà.

El caporal dels Mossos assegura que és «una feina molt agraïda» i que el seu grup es dedica a aquestes tasques en àmbit rurals. Als municipis on hi ha policies locals, la seva funció és diferent i passa per tenir relació amb les associacions de comerciants i en mercats i superfícies comercials on, per exemple, es fan controls de paisà. I això, diu el caporal «ha fet baixar molt els robatoris i furts».

El Sotscap de l'ABP de la Bisbal Empordà, el sotsinspector Frank Nieto, recorda que «una de les apostes del cos és la proximitat».



col·laboració



Mossos i Rodamon, una relació molt estreta des de la Bisbal

Una de les tasques que fan els Mossos en 30 dels 32 municipis té a veure amb els animals i és una tasca inèdita perquè es fa en col·laboració amb l'Associació Protectora d'Animals del Baix Empordà-Rodamon. Treballen de forma molt estreta amb el cos quan aquest troba animals abandonats o maltractats, entre altres. Aquesta relació entre l'entitat i els Mossos va néixer ja quan es va crear el Grup de Proximitat i a mesura que han passat els anys, diu el caporal dels Mossos, «cada cop hem aconseguit més coordinació i ara ja ho tenim tot protocol·litzat» fins al punt que quan es troben amb un gos –o també gat o algun altre animal– ho tenen tot lligat per tal d'actuar.

Els casos en els que actuen van des d'abandonament d'animals fins a intervencions judicials d'un animal, casos de gossos perillosos o gossos maltractats; els donen suport quan els Mossos han de fer una entrada en una finca i hi ha cans que estan allà per evitar l'actuació de l'animal, entre altres. També han actuat a vegades quan s'han escapat d'altra tipologia d'animals com, per exemple, cavalls que s'han escapat o quan un gos va atacar un cavall fins a deixar-lo moribund.



protocols



Gàbies de «guàrdia» per als gossos, un dels acords

Per tal que això sigui possible, la feina de proximitat és clau i, per exemple, si un veí alerta a la policia que hi ha un animal abandonat, el primer que fan els agents del Grup de Proximitat és anar-ho a comprovar. Diu que «sovint trobem que el gos ens veu i torna cap a casa perquè s'ha escapat o ja ha marxat». Però quan poden i el troben, el recullen i llavors, depenent de l'hora, el duen a Rodamon, que es troba a Palafrugell. Si és de dia, directament l'entreguen als seus tècnics i si no, tal com explica el seu director, Àngel Viladegut, s'han habilitat a fora de l'entrada del recinte unes «gàbies de guàrdia» i allà els agents troben la porta oberta –que tanquen amb cadenat– i l'animal té menjar i aigua, i l'endemà al matí els tècnics el sanegen i fan el que hagi de fer. Allò «important», recorden el policia i el responsable de Rodamon, és tenir els gossos amb xip perquè així es pot retornar al seu responsable.

El caporal assegura que és molt bona la sintonia amb Rodamon perquè tenen la potestat de fer recollida, gràcies a uns convenis del Consell Comarcal amb tots els 30 municipis. Els altres dos, la Bisbal i Torroella, compten amb recintes propis.

Tot i això, Viladegut assegura que sovint col·laboren «quan no tenen els mitjans suficients per fer una captura» però l'animal se'l queden ells.

actuacions



Guàrdia i custòdia, maltractaments

El caporal del Grup de Proximitat explica que en alguns casos s'han trobat, per exemple, que un gos ha fet un fet delictiu o ha mossegat algú. En aquests casos, sovint els fets estan en procés d'investigació. I «si no volem que l'animal en aquests moments el tingui el propietari, podem activar Rodamon perquè faci un servei de guàrdia i custòdia», indica. El seu responsable destaca que en aquests casos serà el jutge que decidirà què es fa amb el gos i per això «el jutge normalment ens demana un informe de si és molt agressiu i si pot ser perill per a la població o no». Afegeix que si els tècnics consideren que és perillós, potser se li aplicaria l'eutanàsia.

El maltractament de gossos sovint també arriba als agents de proximitat, ja sigui per una trucada veïnal o denúncia. A partir d'aquí, obren les diligències per maltractament corresponents i si s'arriba a comissar el ca, aquest també passa a mans de Rodamon. Tot i això, Àngel Viladegut assegura que sovint aquests casos de maltractament procedeixen de «conflictes veïnals» i que després el seu veterinari fa l'informe corresponent. Si és el cas, per exemple, que no se l'alimenta, això ha de figurar en aquest examen per tal de corroborar-ho.

Un dels casos recents més greus en el qual han hagut de treballar els Mossos i Rodamon, juntament amb els Agents Rurals i l'Ajuntament, és el del gos que va deixar moribund un cavall a Torrent. El caporal de Proximitat insisteix que la tasca és «prevenir què podem trobar i quin tipus d'animals» poden patir incidències. I explica que a la zona a banda dels gossos i gats, a les carreteres s'hi troben senglars però també a vegades cavalls. Durant el 2018, els Mossos han tractat a la Regió Policial de Girona fins a 1.106 actuacions. Es Mossos també col·laboren amb Rodamon en festivals.