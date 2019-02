La detecció de maltractaments infantils augmenta en un any

Els maltractaments infantils detectats a Catalunya a través del registre que coordina recursos i departaments de la Generalitat han crescut prop del 40% en un any, com també han augmentat les trucades al telèfon per denunciar aquest tipus de situacions, Infància Respon. El novembre del 2018, en l'última actualització del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el servei telefònic havia acumulat 17.724 trucades d'arreu del país -no s'ofereixen dades per comarques-, quan fins al mateix mes del 2017 n'havia rebut 14.564.

Els diferents paràmetres de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) relacionats amb la detecció i la prevenció del maltractament infantil, també a data de novembre del 2018, mostren una tendència a l'alça de casos i d'expedients oberts a les comarques de Girona.

Fa dos mesos, els Serveis Territorials d'Atenció a la Infància i l'Adolescència havien obert 0,4 expedients informatius per cada 1.000 habitants (el 10,5% de Catalunya), un punt més que un any abans (0,3). La quantitat d'expedients de risc greu també ha pujat, ja que aquest novembre n'hi havia 7,1 per cada mil habitants (el 15,4% del país i només per sota de les comarques de Barcelona), quan al 2017 la taxa era de 5,2. Per «risc» s'entén que alguna circumstància perjudica el desenvolupament i el benestar del menor i que intervé l'equip d'atenció EAIA, però es considera que no s'ha de separar del nucli familiar.

La puja també es veu en els expedients de desemparament, que s'obren quan cal treure l'afectat del seu entorn. Un mes abans de tancar el 2018, a Girona n'hi havia 2,5 d'oberts per cada mil habitants (el 8,8% de Catalunya) i també més que just un any abans, quan la taxa era d'1,8.

El següent pas és l'obertura d'expedients de tutela, amb els quals es dicta una resolució de desemparament que es manté oberta mentre l'administració té l'infant o el jove al seu càrrec. En aquest cas, la taxa gironina al novembre era de 4,8 per mil habitants; per 4 el mateix mes del 2017.

La línia Infància Respon, gratuïta, anònima i permanent, és un dels recursos de la Conselleria per combatre el maltractament d'infants i joves. La DGAIA gestiona aquest servei i, davant d'una alerta, activa els protocols i mobilitza l'equip professional que pertoqui, en funció del contingut de la trucada. Tal com remarca l'administració, el servei presta una atenció especial a l'assetjament escolar, el ciberassetjament, la violència masclista entre joves i els abusos sexuals.

Quan el 116 111 rep una trucada, respon un tècnic que registra les dades de l'interlocutor i determina el tipus de consulta. Si vol informació, la dona ell mateix o deriva l'usuari al Servei d'Orientació i Mediació de la Infància i l'Adolescència (SOMIA). Ara bé, si al darrere hi ha un risc o un maltractament infantil, un altre tècnic o jurista del servei posa en marxa els mecanismes necessaris.

Per la directora de la DGAIA, Ester Cabanes, l'increment de trucades i dels possibles casos de maltractament infantil del registre unificat es deu a un augment de la conscienciació, «tant en l'àmbit de la salut com de l'educació i de la societat en general».



Prova pilot que arribarà a Girona

Cabanes va destacar que el telèfon Infància Respon activa els equips policials i la Unitat de deteció i prevenció del maltractament infantil (Udepmi), amb la qual comparteix espai, cosa que permet agilitar els tràmits. Per la directora de la DGAIA, «sempre podem millorar en moltes coses, com amb els abusos sexuals, un tipus de maltractament que succeeix en la intimitat», va subratllar; i que aboca l'afectat a un procés policial, sanitari i judicial desagrable, ja que «la legislació actual no permet donar una resposta immediata i hi ha coses que no es poden prometre a la víctima».

Per corregir la situació, va recordar que s'està elaborant una llei estatal de violència a la infància i que, a Catalunya, la Comissió de maltractaments infantils creada el 2016 es posarà en marxa amb una prova pilot a Tarragona; tot i que encara no hi ha calendari, s'estendrà a Girona, igual que a la resta del territori. «L'abusat rebrà atenció d'experts pensada per atendre menors, amb formació especialitzada i participació dels departaments d'Interior, Justícia, Educació, Salut i Treball», va avançar la responsable d'Infància.