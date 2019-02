La Diputació destina dos milions a promocionar l'activitat física

La Diputació de Girona destinarà enguany 2.070.000 euros en subvencions per a la promoció i el foment de l'activitat física a les comarques gironines. Aquest import suposa un 4% més que el de la convocatòria de 2018.

Segons ha informat l'ens provincial, els ajuts es vehiculen per mitjà de quatre programes i s'adrecen a ajuntaments, entitats esportives, consells esportius i centres educatius. De fet, assenyalen que gairebé la meitat de l'import total de la convocatòria és per als municipis. A més, per primera vegada aquesta convocatòria inclou la línia de suport als programes municipals d'ajuts als esportistes gironins que participen en competicions individuals i també un ajut per finançar els actes de commemoració dels aniversaris de les entitats esportives.

El primer programa està dedicat als municipis, per tal que puguin promocionar i fomentar l'activitat fisicoesportiva i l'esport (1.050.000 euros). El segon programa està dedicat al suport a entitats esportives per a la promoció i foment de l'activitat fisicoesportiva i l'esport. Enguany s'hi destinen 700.000 euros.

El tercer programa, amb 220.000 euros, és perquè els consells esportius puguin promocionar i fomentar l'activitat fisicoesportiva i l'esport. Finalment, el darrer programa és «Neda a l'escola», per a l'adquisició o desenvolupament de les habilitats motrius bàsiques a l'aigua (100.000 euros).