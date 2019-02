Un jutjat investiga l'excap dels antiavalots dels Mossos

El Jutjat d'Instrucció número 4 de Girona investiga l'excap dels antiavalots dels Mossos d'Esquadra per la seva actuació durant les càrregues contra manifestants independentistes a Girona el passat 6 de desembre. Així ho avançava El Crític, que apuntava que durant aquella jornada –prèviament a la celebració d'una concentració de VOX i Borbònia– l'agent en qüestió hauria ferit un jove, el qual el va denunciar posteriorment pels fets. Així ho expliquen també fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que diuen que el jutjat en qüestió va rebre, alhora, «un atestat policial contra una persona per incidents en una concentració i una denúncia d'aquesta persona contra un mosso per lesions». Els dos implicats van ser citats en doble condició, com a investigats, però també com a perjudicats. L'advocat de la Generalitat va dir que «preferia que el mosso declarés com a investigat», una demanda que també va realitzar l'advocat del ciutadà. Per altre costat, la fiscalia no s'hi va oposar. Així doncs, per petició de les parts, el mosso «va declarar únicament com a investigat» per un suposat delicte comès.