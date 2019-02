Amics de la Gent Gran necessita voluntaris per oferir acompanyament

La Fundació Amics de la Gent Gran necessita persones voluntàries per acompanyar gent gran cada setmana, de moment a Girona i a Salt, però amb l'objectiu a mitjà termini d'estendre's a qualsevol municipi gironí on hi hagi aquesta demanda. L'organització, amb seu a Barcelona, va començar a treballar a les comarques de Girona el 2017 i, tal com va explicar la seva responsable, Mariona Pèlach, treballen en xarxa amb altres entitats, com per exemple la Creu Roja.

En aquests moments, a Girona hi ha 12 persones grans pendents de companyia. Les persones interessades a col·laborar com a voluntàries poden enviar un correu a l'adreça girona@amicsdelagentgran.org. Amics de la Gent Gran treballa la sensibilització, la socialització –a través d'activitats que s'organitzen al Centre Cívic Sant Narcís– i l'acompanyament de persones grans.