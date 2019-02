Pastisseria Gil, entre tradició i modernitat

Durant els seus 33 anys de vida, la Pastisseria Gil de Llívia ha elaborat tot tipus de dolços artesans, introduint a un ampli ventall de delícies les últimes tendències del món pastisser, sense oblidar mai els productes més tradicionals de la terra. La família Gil va obrir el seu primer negoci pastisser el maig de 1986 amb les lliçons apreses de la pastissera del poble, que fou qui introduí la primera nissaga Gil a l'ofici. Amb l'objectiu d'esdevenir bons pastissers, el fundador, Josep Maria Gil, juntament amb la seva dona, Maria Mateu, va iniciar el que avui dia és un local de referència de la Cerdanya.

La demarcació compta amb 3 pastisseries Gil, essent la de Llívia la més longeva. El 2009 es van establir a Alp, a la falda de les estacions d'esquí de la Molina i la Masella. I recentment, l'any 2017, van inaugurar a Puigcerdà la seva tercera botiga al centre del municipi, un gran pas endavant en el seu creixement. En aquest espai, que segueix el mateix esperit de la seva fundació sense renunciar a la modernitat, la pastisseria ofereix els productes més típics de la zona. I més enllà de la pastisseria, els seus propietaris també han apostat per la reposteria per tal d'oferir una gamma de dolços apta per a qualsevol paladar. D'entre la seva oferta tradicional en destaquen la coca de Llívia o les delícies de la Lampègia, una especialitat d'ametlla caramel·litzada amb taronja i xocolata.

D'altra banda, l'impuls de les noves generacions s'ha plasmat en les seves creacions pròpies. Així, s'hi poden trobar delícies com el pastís individual de xocolata amb gerds i violeta i mascarpone; la mousse de mango amb festuc i flor de taronger; el croissant bicolor de gerds i xocolata i la trena de nous i xocolata, entre d'altres.



Espai cafeteria

Una altra de les seves particularitats i que constitueix una vertadera experiència és la possibilitat de degustar els seus productes a la zona de cafeteria. Tant sigui per esmorzar o berenar, les pastisseries Gil ofereixen una varietat d'entrepans amb pa de «traca» fet amb massa mare, així com brioxeria de tot tipus i un cafè que segons l'establiment és possiblement el millor que es pot trobar al centre de Puigcerdà. Però per damunt del cafè, el local és conegut i valorat per la seva xocolata desfeta i pel seu suís.