La Bisbal no municipalitzarà l´aigua tot i la majoria de regidors favorables

La Bisbal d'Empordà no municipalitzarà l'aigua, almenys durant el que queda de legislatura, tot i que setze dels disset regidors que integren el ple hi estan a favor. L'únic edil que hi vota en contra és el representant de Convergència i Unió, Xavier Dilmé. La resta, en canvi, es mostren favorables a fer una gestió pública de l'aigua, però ni aquesta majoria ni dos informes que avalaven la viabilitat del projecte, han fet que l'equip de govern ho tirés endavant aquesta legislatura, si bé asseguren que «s'hi continua treballant». L'oposició es lamenta ja que creuen que «difícilment» es tindrà un «consens tan ampli». El líder d'Independents per La Bisbal PSC, Òscar Aparicio, ho considera una «oportunitat perduda» i espera que es pugui fer la propera legislatura.

La gestió de l'aigua a La Bisbal d'Empordà continuarà anant a càrrec de l'empresa Sorea malgrat que setze dels disset edils que conformen el ple aposten per una gestió pública. De fet, en aquest sentit s'han pronunciat els diferents grups parlametaris en diverses mocions que s'han portat a debat durant la legislatura.

Fonts del govern municipal –conformat per Esquerra amb el suport de la CUP i Iniciativa– reconeixen que «no hi ha temps material» per tirar endavant la proposta, malgrat que asseguren «és un tema complex». Fins i tot, des de l'executiu local han demanat dos informes de viabilitat i que han sortit favorables a una hipotètica municipalització de l'aigua.

Tot plegat ha fet que l'oposició carregui contra el govern municipal i l'alcalde, Lluís Sais. Els líders d'Independents per La Bisbal i Compromís per La Bisbal, Òscar Aparicio i Xavier Font, parlen «d'oportunitat perduda», ja que veuen «molt complicat» tornar a tenir una majoria «tan àmplia» a favor de la municipalització.

«Sempre hem dit que era la solució després que es declarés nul el contracte amb Sorea, però veiem que mai han tingut voluntat», assenyala Aparicio, que carrega contra la CUP per «prioritzar no voler trencar l'equip de govern».

El cap de l'oposició explica que a les reunions internes que mantenen amb els regidors d'Esquerra veuen com una part «no està a favor» de municipalitazar el servei. «Públicament voten a favor, però només fan gestos genèrics que no serveixen de res», concreta Aparicio.

Des de Compromís per La Bisbal també coincideixen en destacar la «poca voluntat» que es mostra per part d'alguns dels regidors d'Esquerra. «L'oportunitat s'ha perdut, ara el que hem de fer és intentar aconseguir un consens similar per poder-ho tirar endavant la següent legislatura», assenyala el líder del partit, Xavier Font.

On sí que coincideixen govern i oposició és en ressaltar la «complexitat» que suposa la municipalització de l'aigua. Fonts de l'executiu local recorden que «es necessita molt temps» per poder tirar endavant una gestió municipal de l'aigua.

Aparicio i Font, però, lamenten que no s'hagi aprofitat el fet que la «immensa majoria» que hi havia per fer amb l'aigua el mateix que s'ha fet amb altres serveis com el d'escombraries o la zona blava. «Era el moment idoni, però hi ha discrepàncies a dins d'Esquerra i ara caldrà esperar una nova majoria favorable», conclou Aparicio.

En aquest sentit, l'únic edil que no està a favor de la municipalització de l'aigua a La Bisbal d'Empordà, és el representant de Convergència i Unió, Xavier Dilmé, qui s'ha manifestat en contra en les diferents mocions que s'han presentat.