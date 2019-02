Un excursionista és rescatat pels Bombers al cim del Gra de Fajol

Dos equips dels Grups de Rescat i Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers de la Generalitat van rescatar durant el dia de dissabte un muntanyenc que va relliscar mentre descendia per un canal del cim del Gra de Fajol, situat a 2.714 metres al Pirineu gironí, i va patir varis politraumatismes que el van deixar immòbil i indicis d'hipotèrmia.





Segons algunes fonts dels Bombers que van informar a Efe, el company d'excursió del ferit va ser el que va donar l'avís per telèfon sobre les quatre de la tarda de dissabte. L'home va informar que el seu amic havia relliscat i s'havia precipitat pel canal de la muntanya on estaven, a prop del refugi d'Ulldeter, i que el ferit no es podia moure.Els bombers van acudir immediatament al lloc dels fets amb un helicòpter i van trobar el ferit,Després de ser pujat a l'helicòpter, el ferit va ser traslladat a les pistes d'esquí de Vallter, on un altre helicòpter del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) el va traslladar posteriorment a l' hospital Josep Trueta de Girona.