Reivindiquen la importància dels "paisatges salvats"

En els darrers quaranta anys -des de les acaballes del franquisme-, la lluita ecologista ha permès aturar parcial o totalment més de mig centenar de projectes que podien tenir un impacte ambiental elevat a les comarques gironines. Per tal de reflexionar sobre aquesta qüestió -més d'actualitat que mai de la mà de SOS Costa Brava-, l'Associació de Naturalistes de Girona (ANG), l'Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de l'Estany (Limnos) i Iaeden-Salvem l'Empordà han impulsat el projecte Paisatges Salvats. Es tracta d'un procés participatiu que durarà fins al juliol, i que vol servir per posar en valor la tasca de defensa del territori de les entitats ecologistes de les comarques gironines, així com per donar visibilitat als beneficis dels paisatges preservats gràcies a la mobilització social.

L'objectiu del procés participatiu serà el de debatre i definir conjuntament amb la ciutadania quin és el valor dels «Paisatges Salvats», tenint en compte el seu grau de protecció actual, els usos i activitats que s'hi realitzen i les principals amenaces que tenen. Durant el procés se celebraran sis trobades, dues a la comarca de l'Alt Empordà, dues al Gironès i dues al Pla de l'Estany, amb l'objectiu d'arribar a una gran diversitat de persones i recollir la pluralitat d'opinions. Com a resultat, s'elaboraran diferents fitxes descriptives dels «Paisatges Salvats», que recolliran informació quantitativa (municipi, superfície, any, etc.) i qualitativa (situació administrativa-legal, imatges representatives, valors ambientals i serveis ecosistèmics, etc.).

També es farà un tour de descoberta d'un paisatge salvat a cada comarca. Aquesta activitat tindrà un caire lúdic i servirà per conèixer in situ els valors dels espais visitats, la història de la seva defensa i els serveis ecosistèmics que subministren.