Una caminada de 5.000 quilòmetres fins a Noruega per la malaltia de Duchenne

Més de 5.000 quilòmetres a peu, entre Girona i el cap Nord, a Noruega, per solidaritzar-se amb els afectats de distròfia muscular degenerativa, la malaltia de Duchenne. Aquest és l'objectiu de Joan Molina, un veí de Sils de 54 anys, que fa anys que impulsa el Projecte Camina, tirant endavant reptes solidaris per visibilitzar causes i recaptar fons per contribuir-hi.

El Projecte Camina va néixer el 2015 per iniciativa de Molina, que es trobava en una situació personal delicada després d'haver perdut la feina. Amb la voluntat de superar aquests moments difícils, es va plantejar un repte que combinava esport amb solidaritat i va marcar-se com a objectiu recaptar fons per a la lluita contra el càncer. Des de llavors, ha recorregut centenars de quilòmetres arreu del país caminant per donar a conèixer el seu projecte.

Ara té el seu repte més llarg, travessant terres franceses, alemanyes, daneses i Noruega de sud a nord per unir la plaça del Vi de Girona, des d'on té previst sortir el dia 1 de març a primera hora del matí, fins a arribar a Nordkapp, el punt més septentrional d'Europa.

«El meu objectiu és doble, per una banda, transmetre la motivació, les ganes de fer coses, i per l'altra, contribuir a l'associació Duchenne Somriures Valents per impulsar la investigació de l'hospital Sant Joan de Déu sobre la malaltia de Duchenne», explica Molina, que té previst que la travessa duri uns sis mesos.

«És una aventura participativa i tot suma, per petita que sigui l'aportació o col·laboració», indica, i assenyala que tothom és benvingut a sumar-se en alguns trams del recorregut.

Ja s'ha posat en contacte amb grups excursionistes, entitats europees i institucions per buscar suport logístic i difondre la seva iniciativa.

«Sortir per Europa sempre és un repte, però es tracta d'anar sumant complicitats», assenyala el silenc, que té en marxa una campanya de micromecenatge a la plataforma Migranodearena per recollir aportacions per finançar la recerca contra la distròfia muscular de Duchenne, la distròfia muscular més comú diagnosticada durant la infància i que limita significativament els anys de vida dels afectats. Es calcula que afecta una de cada 3.500 criatures a tot el món.