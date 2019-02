Jordi Munell acusa l'oposició de no voler noves empreses a Ripoll

«Jo, al contrari que vostès, m'alegro que hi hagi empreses de Ripoll que creïn llocs de treball», va afirmar l'alcalde, Jordi Munell, als membres de l'oposició que minuts abans havien llegit un manifest contra el polígon de Les Llosses. Un dels principals desacords de la política municipal dels darrers anys va tornar a treure de polleguera tant l'alcalde com diferents regidors del govern, en reacció als retrets que els grups d'ERC, la CUP i FEM Ripoll van fer-se seus amb la lectura que els va traslladar la Plataforma Aturem el Polígon.

Entre altres acusacions, la Plataforma denuncia la «manca de transparència» de l'equip de govern i manca de voluntat a fomentar la participació de la gent en la política local. Segons el text, no han tingut resposta a tres requeriments i una citació del Síndic de Greuges respecte a al·legacions. També afirmen no haver rebut la documentació que han sol·licitat i fins i tot acusen el secretari de mentir sobre aquesta informació. Per tot plegat es pregunten si existeixen «interessos ocults» en el projecte i demanen de nou conèixer el cost dels informes que ha encarregat l'Ajuntament, consulta que van fer per primer cop ara fa vuit mesos.

El regidor Joaquim Colomer va lamentar que el DARP hagi fet un informe negatiu del darrer plantejament del polígon, quan la primera (2015), que tenia el triple d'ocupació, havia estat positiva. El cap de l'oposició, Roger Bosch, va lamentar l'«excés de ràbia» de Colomer en la seva intervenció i va negar cap mena d'animadversió cap a la creació d'indústries i llocs de treball.