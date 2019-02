Els advocats de l'1-O volen una instrucció més «efectiva»

El grup Dret de Defensa –format pels advocats voluntaris que porten la defensa dels lesionats durant el referèndum de l'1 d'octubre del 2017- va convocar ahir tots els afectats que representen per tal de posar-los al dia de l'estat de la querella col·lectiva presentada al jutjat d'instrucció número 2 de Girona. Segons els advocats, la instrucció que s'està portant a terme no és «efectiva», en gran part a les dilacions indegudes que s'han produït des de la seva presentació. Una tardança que, a parer dels lletrats, «promou la impunitat dels agents», ja que per un costat no s'estan portant a terme les citacions corresponents i per l'altre s'evita que altres possibles investigats puguin ser reconeguts en rodes de reconeixement.

Els advocats han lamentat que aquesta situació perjudica «els drets fonamentals» dels seus patrocinats i és per aquest motiu que ahir mateix van entrar una queixa al jutjat que porta al cas per demanar que «es portin a terme les diligències essencials pendents, especialment les referides a la identificació dels querellats pendents». Pel que fa als que ja han estat identificats -que serien una desena- volen els comencin a citar en condició d'investigats.

La querella col·lectiva està presentada per tres ajuntaments gironins: Aiguaviva, Sant Julià de Ramis i Girona. Dins d'aquesta s'hi poden trobar unes 200 denúncies de ferits a les càrregues.