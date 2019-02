Urbanisme. Suspensió a primera i segona línia de mar

La Comissió d'Urbanisme de Girona ja ha formalitzat la preservació de la primera i la segona línia de la Costa Brava amb una moratòria d'un any de vigència. La primera suspensió de llicències noves es va aprovar el 17 de gener i impedeix construir a tots els sòls urbans i urbanitzables sense edificar que es trobin a dintre d'una franja de 500 metres, a primera línia de mar. La segona, que es va aprovar dimecres, amplia la protecció a 80 sectors urbanitables de segona línia, repartits entre quinze municipis, i a vuit sòls urbans no desenvolupats que no es van incloure en la primera moratòria. ddg girona