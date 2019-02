La Generalitat es compromet a estudiar la restitució de Medinyà com a poble

El procés per aconseguir la restitució del poble Medinyà, que actualment pertany a Sant Julià de Ramis, avança caselles. Un mes després de la primera reunió que va tenir lloc a la seu de la Generalitat a Girona entre l'alcalde de Sant Julià, Marc Puigtió, el regidor de Medinyà 1972, Pere Bosch, i el delegat de la Generalitat a Girona, Pere Vila, ahir es va realitzar la trobada prevista a Barcelona amb el Departament de Presidència de la Generalitat. Una vegada van haver exposat el cas, Puigtió afirma que el Govern català es va comprometre a estudiar la situació i valorar quines vies jurídiques existeixen per tirar endavant la separació dels dos nuclis.

Puigtió contextualitza la situació i explica que Medinyà va deixar de ser independent l'any 1972, moment en què es va unir amb Sant Julià fins avui dia. El 2015 es va aprovar la Llei 8/2015 que establia assignar una Comissió Gestora perquè gestionés Medinyà, sota el paraigua de Sant Julià, amb l'objectiu d'intentar aconseguir la plena autonomia en les eleccions municipals de 2019. El principal obstacle va arribar entre els mesos de setembre i octubre de 2017 quan el Tribunal Constitucional va derogar el reglament, protagonitzant així un pas enrere en el procés de separació desitjat.

Fa unes setmanes, l'equip de govern de Sant Julià de Ramis va fer una trobada amb Pere Vila a la seu de la Generalitat gironina com a pas clau en la reactivació de la independència de Medinyà. El següent pas consistia a portar el cas a Barcelona. Aquesta trobada va tenir lloc ahir entre el batlle de Sant Julià, el regidor de Medinyà 1972 Sixte Galià, i membres de la Generalitat.

El govern municipal de Sant Julià va tornar a abordar la voluntat que Medinyà torni a caminar sol, ja que «des que la llei va quedar suspesa, no hem avançat en res». Com a conclusió de la trobada, «s'ha acordat que la Generalitat prepararia un informe per tal de saber en quin estat es troba el tema i quines vies tenim per tirar endavant», diu Puigtió, afegint que estaran a l'espera de rebre el document jurídic promès.