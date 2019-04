Campdevànol incorpora equipament per al control de patologies oculars

L'hospital de Campdevànol ha incorporat des de fa unes setmanes un equip de Tomografia de Coherència Òptica (OCT), una tècnica de diagnòstic, control i seguiment de diferents patologies oculars, ja que permet l'estudi de talls histològics en viu de la retina de l'ull. Fins ara, els pacients que havien de sotmetre's a aquesta tècnica s'havien de desplaçar fins a Vic o bé a l'hospital Josep Trueta de Girona.

L'OCT és una tècnica que no és molesta per al pacient, no requereix contacte amb l'ull, és ràpida i sense efectes secundaris, i és per això que en moltes circumstàncies ha substituït l'angiografia fluoresceïna, on sí que és necessària la injecció intravenosa de colorant, que acostuma a ser més molesta.

Segons explica l'oftamòloga de l'hospital de Campdevànol, Laura Soldevila, l'OCT ha suposat un gran avanç en l'estudi del pol posterior ocular (màcula, retina i vitri), essent de gran utilitat en el diagnòstic i el plantejament terapèutic de les diferents patologies de la retina. Gràcies a aquesta prova es pot analitzar la retina posterior, que inclou la màcula, la papil·la -part anterior del nervi òptic- i les relacions que tenen tant amb el vitri com amb el coroide. Això permet a l'oftalmòleg fer un seguiment de les patologies vitreorretinianes, maculars i del nervi òptic (glaucomatoses o d'altra índole).