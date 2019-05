L'Audiència absol de violació l'acusat de maltractar la dona a Medinyà

L'Audiència de Girona ha absolt de violació l'acusat de maltractar i amenaçar la dona a Medinyà La sentència considera provat que l'11 d'octubre del 2017 el processat va subjectar pel braç i va empènyer la víctima, la va amenaçar amb «cremar-la a ella i a deu com ella» i va «atemptar contra la seva dignitat i honor» insultant-la i dient-li que «tenia relacions sexuals amb diversos homes». Tot plegat, davant la filla menor d'edat del matrimoni.

El tribunal, però, conclou que «no ha quedat acreditat» que vuit mesos abans, al febrer, violés la dona. La sentència subratlla que el relat de la víctima és «versemblant» però que no hi ha cap prova que acrediti els fets: «No existeixen restes biològiques, no existeixen ferides, ni testimonis indirectes ni persones a qui la perjudicada expliqués el que havia passat». Per això, li imposen 1 any i 8 mesos de presó i 10 dies de localització permanent per delictes lleus de lesions, amenaces i injúries.



Petició de 14 anys de presó

La fiscalia i l'acusació particular demanaven 14 anys de presó per violació amb agreujant de parentiu, maltractament en l'àmbit de la violència sobre la dona i amenaces en l'àmbit de la violència domèstica i 30 dies de localització permanent per un delicte lleu d'injúries i vexacions injustes. La defensa, encapçalada pel lletrat Joan Pere Zapata, demanava l'absolució.

«No ha quedat acreditat que vuit mesos abans, el mes de febrer del 2017, l'acusat es posés damunt la víctima al llit i, contra la seva voluntat, immobilitzant-la per la força del seu pes i subjectant-la per les mans, la penetrés», conclou la sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona.

El tribunal recull que l'única prova de la violació és la declaració de la víctima però no existeixen rastres biològics, ni ferides «atribuïbles a l'exercici de la força mínima per doblegar la resistència de la víctima» ni, tampoc, testimonis indirectes a qui la dona hagués explicat el que havia passat. Per això, la sentència conclou que no pot enervar la presumpció d'innocència de l'acusat «sense comptar amb més elements probatoris».



Delictes provats

L'Audiència conclou que els altres delictes pels quals l'acusaven sí que han quedat provats, sobretot gràcies a una gravació de la discussió de l'octubre. «L'acusat deia que la cremaria a ella i a deu com a ella», indica el tribunal. A més, també la insulta dient-li que és una «puta» que té relacions amb «altres homes». Que la va agredir també ha quedat acreditat per l'informe mèdic que recull lesions «compatibles amb haver-la subjectat fort».

Per això, la sentència de la qual ha estat ponent el magistrat Adolfo García Morales absol l'acusat del delicte de violació i el condemna com a autor d'un delicte lleu de lesions en l'àmbit domèstic agreujat per la presència de menors, amenaces lleus agreujades per haver-ho fet davant la filla menor d'edat del matrimoni i injúries lleus. El tribunal li imposa 1 any i 8 mesos de presó, 10 dies de localització permanent i que indemnitzi la víctima amb 35 euros.