El 18è sopar anual de l'Oncolliga reunirà avui 570 persones a Girona

La Fundació Oncolliga Girona celebrarà avui al Pavelló Firal de Girona la 18a edició del seu sopar benèfic anual. La trobada és un esdeveniment plenament consolidat en el calendari social de la ciutat de Girona al qual assisteixen personalitats de la política, de l'àmbit sanitari, del món cultural, empresarial i social, i també representants de moltes de les delegacions i voluntaris que donen suport a l'entitat. Enguany hi assistiran 570 persones.

El sopar no solament contribueix de manera important a la recaptació de fons per continuar tirant endavant projectes d'ajuda al malalt de càncer i els seus familiars, sinó que es converteix també en punt de trobada de totes aquelles persones que dia a dia ajuden a l'entitat, segons assenyalen des de la fundació.

Aquest any la Fundació comptarà amb la col·laboració dels actors amateurs Jordi Ferragut i Jaume Fàbregas, que seran els encarregats de conduir l'acte.

Al final del sopar es farà una rifa en la qual se sortejaran diverses d'obres d'art cedides pels mateixos autors i per la galeria El Claustre; una Joia Mimosa, dissenyada per Cristina Julià per donar a conèixer el programa Mimosa d'Oncolliga, una pilota del FC Barcelona firmada per tots els jugadors de l'equip i un obsequi de la botiga Art i Decoració de Girona.