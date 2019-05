Els ocells indiquen una bona qualitat dels rius propers a la depuradora d'Olot

La presència del blauet i del martinet blanc marquen la bona qualitat dels rius de la Garrotxa. Es tracta d'ocells que mengen peixos i els peixos són indicadors de la bona qualitat dels rius. Ho va argumentar ahir Clara Rovira responsable de biodiversitat del grup Agbar en l'àmbit de la celebració del dia mundial de la diversitat biològica a lestació depuradora d'aigües residuals EDAR d'Olot.

La diada va servir per donar compte d'un cens d'ocells que va anar a càrrerc d'Oriol Calabuig, de l'Institut Català d'Ornitologia. Les dades, en part, van ser resultat de les observacions fetes per cinc treballadors de la depuradora que de manera voluntària recullen dades de 20 espècies d'aus que són indicadores de la qualitat de l'entorn.

En els dos anys de recollida d'indicadors, l'ocell més comú a l'entorn de la depuradora ha estat la cuereta blanca. Clara Rovira l'ha definit com una «au que tan viu en espais urbans, com agrícoles, com al bosc». Va atribuir l'elevada presència de la cuereta blanca a la proximitat de la depuradora amb Olot. Ahir, els voluntaris van observar cornelles. Segons Clara Rovira, el motiu és perquè la depuradora està sota les muntanyes i entre els camps de conreu. «O sigui, que estem en una zona de transició dels hàbitats que a la cornella li va molt bé», va dir. Va explicar que les dades recollides són aportades a la plataforma europea Eurobird que acumula 700.000 observacions a l'any. Rovira va apuntar que les dades serveixen per definir els efectes del canvi climàtic. Segons ella, els canvis en el clima han provocat transformacions en les migracions d'espècies com l'oreneta. Aquest ocell que passa l'hivern a l'Àfrica i l'estiu a Europa ja no arriba tant al nord com abans.

En el mateix acte, Francesc Llenas (responsable d'operacions de la Garrotxa Sorea Aquambiente) va explicar que els treballadors voluntaris des de fa dos anys dediquen entre 10 i 15 minuts al dia, segons la feina, a l'observació dels ocells. Quan fan els censos de primavera i d'hivern, com ahir, hi dediquen una hora i hi participen ornitòlegs i tècnics del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa.

Més tard, David Llongarriu va quantificar que el 55% de les aigües de la Garrotxa estan netes o molt netes per l'acció de 21 depuradores.