Arrestat un xofer amb una taxa d'alcohol 9 cops més alta de la permesa

Els Mossos d'Esquadra han detingut un camioner a Sant Gregori que conduïa per l'autopista amb una taxa d'alcohol gairebé nou vegades superior a la permesa. El camioner circulava fent ziga-zagues per l'AP-7 i els agents en aturar-lo, li van trobar una ampolla mig buida de conyac al vehicle.

L'arrestat pels agents de l'Àrea Regional de Trànsit (Sector Girona) és un home de 39 anys, de nacionalitat polonesa i amb domicili desconegut, com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària per conduir sota els efectes de les begudes alcohòliques.

Els fets van passar al voltant de les 5 de la tarda del 29 de maig, quan diversos usuaris que circulaven per l'autopista AP-7 van alertar que un camió circulava fent ziga-zagues i de forma erràtica. Els Mossos van localitzar el camió al punt quilomètric 63 de la mateixa via (sortida 6B - Girona Oest) i van comprovar que circulava fent ziga-zagues i envaint el carril central de l'autopista. En aturar-lo, van observar que el conductor presentava signes evidents de trobar-se sota la influència de les begudes alcohòliques. A més, van trobar una ampolla mig buida de conyac a la porta del camió.

En fer-li la prova d'alcoholèmia va donar un resultat positiu d'1,31 mg/l d'alcohol per litre d'aire expirat, gairebé nou vegades per sobre del límit màxim, que en aquest cas era de 0,15 mg/l. Per tot això, els Mossos van detenir-lo com a presumpte autor d'un delicte contra la seguretat viària i li van immobilitzar el camió. El detingut va passar el 30 de maig a disposició judicial al jutjat en funcions de guàrdia de Girona, el qual el va deixar en llibertat.