La influència de Barcelona en els pactes locals

Malgrat que cada poble és un món i les dinàmiques locals no tenen per què correspondre's amb les nacionals, els partits estan negociant els pactes als municipis gironins mirant de reüll què passa amb l'Ajuntament de Barcelona. I és que, en alguns casos, l'acord d'investidura que finalment surti de la capital catalana pot determinar el futur d'altres pactes a tota la geografia catalana, especialment a les localitats més importants.

Les negociacions perquè Ernest Maragall (ERC) o Ada Colau (Barcelona en Comú) es converteixin en el nou alcalde o alcaldessa de la ciutat comtal, en les quals juguen un paper molt important el PSC i Ciutadans, que poden tenir la clau per fer decantar la balança, poden tenir conseqüències a municipis gironins.

De moment, Jaume Collboni (PSC) ja ha anunciat que votarà en contra de Maragall com a alcalde. Potser per això –i sense oblidar, òbviament, les dinàmiques locals–, Esquerra ho està posant difícil al PSC en algunes localitats gironines. El cas més evident és, probablement, el de la capital, Girona, on el cap de llista, republicà, Quim Ayats, ja va descartar des del primer moment un acord que inclogués el PSC i va apostar per un govern «d'unitat independentista» amb JxCat i Guanyem.

A Palafrugell, l'actual alcalde i cap de llista d'ERC, Josep Piferrer, també ha descartat obrir cap tipus de conversa amb Juli Fernández (PSC), amb qui va empatar a set regidors. En declaracions a Ràdio Capital, Piferrer va deixar clar que no pensava «ni asseure's a negociar amb Fernández», tant per la situació nacional com per les dinàmiques locals: «Sempre que Fernández ha treballat en coalició, ha acabat malament», va assenyalar.



El paper dels comuns

Els comuns, per la seva banda, també es poden veure influïts pel que passi a Barcelona. Si acaben tancant un acord amb els socialistes perquè Colau revalidi l'alcaldia, podrien haver de «tornar el favor» en forma de suport al PSC en altres ajuntaments catalans. I hi ha casos, com per exemple el de Blanes, on hi ha un triple empat entre ERC, PSC i comuns, amb cinc regidors cadascun, on podien fer decantar la balança.

I finalment també hi ha la possibilitat, encara no descartada, que Maragall i Colau arribin a un pacte conjunt de govern. Això podria complicar les coses als socialistes a l'hora d'assolir alcaldies a la resta del territori.