La Diputació impulsa una jornada per alertar sobre els incendis forestals

El Servei de Medi Ambient de la Diputació de Girona ha impulsat diverses iniciatives per conscienciar la ciutadania sobre els incendis forestals, d'entre les quals n'ha sorgit una jornada divulgativa que tindrà lloc aquest dissabte, a urbanitzacions de Begur.

L'acció, que es durà a terme per primera vegada a les comarques gironines, consistirà en un porta a porta en què s'explicarà als veïns com s'han de protegir i preparar per prevenir els incendis forestals, així com pautes d'actuació davant del foc. Seran els mateixos cossos de seguretat (Bombers, agents rurals, Protecció Civil i agrupacions de defensa forestal) els que visitaran els veïns i facilitaran dos fulletons informatius.

La Diputació impulsa aquesta acció des del 2015 amb motiu del Dia Mundial de la Prevenció d'Incendis, que va tenir lloc el 4 de maig i que va ser ajornada a causa del període electoral. En total s'han organitzat 70 xerrades divulgatives.