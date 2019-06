Mosquit tigre, vespa asiàtica i paneroles, principals amenaces de plagues a l'estiu

El president de l'Associació d'Empreses de Control de Plagues de Catalunya (Adepap), Quim Sendra, va alertar ahir que el mosquit tigre, les paneroles i la vespa asiàtica són les principals amenaces de plagues d'aquest estiu a Catalunya. Sendra va explicar que una primavera més càlida i menys plujosa del que és habitual, així com una previsió d'estiu calorós, poden fer que en les properes setmanes s'identifiqui l'existència de noves plagues.

Les paneroles, la vespa asiàtica, les xinxes als llits i el mosquit tigre poden afectar arreu, mentre que les formigues poden tenir més incidència a les comarques de Girona; els rosegadors, a Barcelona; les termites subterrànies, a Lleida, on també afectaran les formigues; i la mosca negra, a Tarragona. Les empreses de control de plagues recomanen prendre mesures preventives i confiar en els professionals.



L'expansió de la vespa

Quim Sendra va alertar principalment de la vespa asiàtica, un insecte del qual es preveu que n'augmentin els nius i que fa anys que està present a Girona. El 2018 s'ha expandit de forma ràpida per les comarques tarragonines i ha ocupat hàbitats mediterranis que s'allunyen dels requisits de l'espècie, en els quals s'ha adaptat ràpidament. A les comarques gironines fa temps que es duen a terme accions preventives, tant a nivell informatiu –amb campanyes a les escoles– com d'eliminació de possibles nius.

Aquesta espècie es va introduir a finals del 2004 a França a través d'un contenidor procedent de la Xina i, després, es va estendre per terres franceses a una velocitat d'uns cent quilòmetres l'any. Les seves picades causen un dolor intens i una coïssor semblant a la d'una cremada, i són especialment perjudicials per a les abelles de la mel fins a l'eliminació de colònies senceres.

Si bé davant qualsevol plaga Quim Sendra va reclamar aplicar mesures preventives i confiar en empreses professionals, en el cas de la vespa asiàtica va considerar que fer-ho és especialment important.

Una altra de les possibles plagues d'aquest estiu és la de les paneroles. Les mesures preventives en aquest cas són principalment la neteja i el manteniment de tot el sistema de canonades i d'arquetes del clavegueram, una tasca que és responsabilitat de l'administració pública. En l'àmbit domèstic, es recomana eliminar o mantenir tancades qualsevol font d'aigua o d'aliment a l'abast de les paneroles.

També s'aconsella propiciar una bona ventilació, netejar els llocs on facin niu i corregir les deficiències estructurals i les esquerdes dels habitatges. L'Adepap desaconsella l'ús d'insecticides domèstics, perquè considera que pot contribuir a desplaçar la plaga a altres indrets.



Transmissió de malalties

Els mosquits són una altra de les plagues que s'esperen per a aquest estiu. En aquest sentit, l'associació demana impulsar campanyes per evitar la proliferació de llocs artificials propicis per la posta d'ous i el desenvolupament de la fase larvària aquàtica. En aquest sentit es recomana instal·lar mosquiteres als habitatges, vestir peces de màniga llarga i pantalons llargs i utilitzar repel·lents d'insectes sense abusar-ne.

Quim Sendra també va alertar que aquests insectes poden transmetre malalties vectorials com el dengue, el zica i el chikunguya. L'expert també va destacar especialment l'amenaça del mosquit tigre i la mosca negra, que afecta principalment l'àrea d'influència de rius i aigües en curs.

D'altra banda, les empreses de control de plagues posen en dubte l'ús de la nicarbazina per lluitar contra la plaga de coloms perquè consideren que no hi ha informació científica consolidada sobre els seus efectes en humans, en altres espècies animals i en el medi ambient; així com per la incertesa legal d'utilitzar un fàrmac veterinari per a un ús biocida, va explicar Sendra. Pel que fa als coloms, recomanen no alimentar-los i mantenir en bones condicions la conservació d'edficis per evitar la nidificació.