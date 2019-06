El PSC deixa clar que el partit «mai» ha demanat la renuncia de Cabarrocas a Quart i que ho fa per «voluntat pròpia»

El PSC de Quart (Gironès) ha deixat clar en un comunicat que "mai" ha reclamat al qui anava com a cap de llista de la formació a les municipals, Pere Cabarrocas, que deixés l'acta de regidor per facilitar un govern al municipi. Els socialistes asseguren que Cabarrocas "té tota la confiança" del partit i que si decideix quedar-se com a regidor a l'oposició el PSC donarà "absolut suport" a aquesta decisió.

El comunicat assenyala que l'exbatlle del municipi encara no ha renunciat a l'acta i que, si ho fes, seria sempre per "voluntat pròpia". Un fet que si s'acaba produint, el partit ho valora com un gest de "responsabilitat" per part de Cabarrocas. El PSC recorda també que el candidat tenia "absolutament clar" que, si no revalidava l'alcaldia, renunciaria en favor d'un acord.