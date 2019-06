Joan Olòriz es fa militant d'ERC

La secció local d'ERC a Girona va celebrar dilluns un acte de benvinguda als nous militants. Entre ells va destacar Joan Olòriz, que tal com havia anunciat al tancament de la campanya per les municipals, s'ha fet militant d'ERC. L'acte va comptar amb la presència de les conselleres Ester Capella i Teresa Jordà, l'exdiputat Joan Tardà, la diputada Laia Cañigueral, el cap de llista per Girona i regidor electe Quim Ayats, i el president de l'executiva local, David Sabaté.

L'acte es va celebrar al +Cub, a la plaça de Catalunya de Girona, i va comptar amb gairebé un centenar d'assistents.

En l'acte, al qual van assistir la majoria de components de la llista per les municipals i els quatre regidors electes de la ciutat, es va donar la benvinguda a una vintena de nous militants, entre ells Olòriz, que ha estat diputat independent per ERC al Congrés dels diputats de Madrid des de l'any 2016, i que va representar ICV com a regidor a l'Ajuntament de Girona durant quinze anys, en els que va coincidir amb Quim Ayats i Miquel Poch al consistori gironí.

Durant els parlaments, Sabaté va agrair l'esforç de la militància, destacant la força de la gent dins el partit. Quim Ayats va destacar les figures de Tardà, Jordà i Capella com a exemples de la coherència, capacitat de mobilització i dedicació de la organització.

Per la seva part, Joan Tardà va remarcar els valors d'esquerres del partit, tot reivindicant el socialisme com a valor per sobre de la terminologia. Ester Capella va destacar l'experiència tant com a consellera a la Generalitat com al Congrés i al Senat, on també havia coincidit amb els assistents i va posar en valor la lluita d'ERC pels drets individuals i col·lectius dels ciutadans.

Joan Olòriz, que va aprofitar l'acte per fer pública la seva nova militància al partit, va explicar que havia pres la decisió precisament per retornar la confiança que se li ha dipositat des del primer moment, tot i ser independent.

Finalment, Teresa Jordà va reivindicar l'independentisme del partit, i va destacar la tasca del nou equip municipal per teixir finalment un grup sòlid.

Després de l'acte, els assistents es van desplaçar a la plaça del Vi a l'acte de suport als presos polítics, organitzat per Girona Vota per 86a setmana consecutiva.