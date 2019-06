Un ferit de poca gravetat a la Vall de Bianya després de bolcar amb el cotxe

Un cotxe ha sortit de la via i ha bolcat en un camp a l'N-260 al seu pas per la Vall de Bianya (Garrotxa) aquest dimecres a la tarda. Un dels ocupants ha patit ferides de poca gravetat. El vehicle, on hi anaven dues persones, ha quedat completament bolcat després de sortir de la carretera i arrencar la tanca metàl·lica de seguretat. L'accident ha passat quan faltaven pocs minuts per quarts de dues de la tarda al punt quilomètric noranta. Un dels ocupants ha pogut sortir pel seu propi peu però l'altre ha hagut de ser atès pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) que l'han traslladat amb una ambulància a l'hospital Trueta de Girona. No es tem per la seva vida.

Segons un dels testimonis que circulava just darrere, el vehicle anava ràpid i de cop ha perdut el control, ha arrencat la tanca metàl·lica i ha acabat completament bolcat a un camp que hi ha a tocar de la carretera.

Fins al lloc de l'accident s'han desplaçat quatre ambulàncies, dos vehicles dels Bombers i una patrulla de Mossos d'Esquadra. Es desconeixen les causes de l'accident i està previst fer-los la prova d'alcoholèmia i drogues. Durant gairebé una hora s'ha donat pas alternatiu.

El ferit s'ha traslladat amb l'ambulància a l'hospital Trueta de Girona. No es tem per la seva vida.