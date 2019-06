El candidat del PP de Vilablareix diu que estan abandonats pel partit

El cap de llista del PP de Vilablareix, Iván Prieto Coronado, assegura que se senten «abandonats per la directiva del Partit Popular de Girona», i critica «l'infrafinançament» del partit a la província. Segons va exposar ahir en un comunicat on fa una valoració de les eleccions municipals, Prieto titlla «d'inacceptable» l'entrega del material electoral a «una setmana» de les eleccions i assenyala que la directiva no ha fet autocrítica dels «pèssims» resultats obtinguts a la província.

Pel que fa als resultats obtinguts al municipi, Prieto se'n mostra «satisfet» (tot i no tenir representació) tenint en compte «els recursos» destinats pel partit, que considera «insuficients».