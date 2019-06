Demanen 28 anys per voler assassinar l'exdona a Olot i apunyalar el cunyat

Demanen 28 anys per voler assassinar l'exdona a Olot i apunyalar el cunyat

El fiscal demana 28 anys de presó per a l'home que va intentar assassinar la seva exdona a Olot i va apunyalar el seu cunyat a l'estómac quan intentava defensar-la. Els fets van tenir lloc la matinada del 7 de gener del 2017 en un pis del carrer Santiago Rusiñol. La víctima, que havia decidit separar-se de l'acusat, havia anat allà a viure amb la seva germana i el seu cunyat perquè tenia por que el processat li fes mal. Cap a les tres de la matinada, el processat va irrompre a l'edifici.

Duia el rostre tapat i, com subratlla el fiscal, anava armat amb "un ganivet de grans dimensions". El processat va intentar tallar-li el coll a la seva exdona, però el cunyat s'hi va interposar i va acabar rebent una ganivetada a la zona de l'estómac. A més de la presó, el fiscal sol·licita que el processat es passi 14 anys en llibertat vigilada i que pagui una indemnització de més de 52.000 euros.

Els fets que ara arribaran a judici van tenir lloc fa dos anys i mig. El processat (que és magrebí) no acceptava que la seva dona hagués decidit separar-se'n. De fet, segons subratlla l'escrit del fiscal, fins i tot deia que ella "no tenia capacitat per prendre aquesta decisió unilateral sense el seu consentiment".

La dona, atemorida, havia decidit anar-se'n a viure a la casa la seva germana i el seu cunyat. El matrimoni s'estava en un pis del carrer Santiago Rusiñol d'Olot. Va ser en aquest edifici on va tenir lloc l'agressió. El 7 de gener del 2017, cap a les tres de la matinada, el processat va irrompre al bloc després de trencar un vidre de la porta d'entrada. Duia la cara mig tapada amb una braga i anava armat amb un ganivet.

La trencadissa va fer que la seva exdona i el cunyat baixessin fins al portal per veure què estava passant. Segons relata el fiscal, va ser aleshores quan el processat va intentar clavar el ganivet al coll de la seva exparella, aprofitant que la tenia a prop i estava "absolutament indefensa".

El cunyat va interposar-s'hi per defensar-la de l'agressió masclista. Va agafar la mà de l'agressor per impedir que ataqués la víctima, però l'acusat va girar-se cap a ell i li va enfonsar el ganivet a la zona de l'estómac. Fins i tot, esmenta el fiscal, després de clavar-li l'arma, el processat va "retorçar" la fulla per aconseguir "acabar amb la vida" del cunyat.



La roba, a la rentadora

Després de perpetrar l'agressió, l'home va fugir. Els Mossos d'Esquadra, però, el van poder detenir poca estona després a casa seva. Quan van escorcollar l'habitatge, els agents van descobrir que l'agressor acabava de posar una rentadora amb la roba que duia durant l'atac per destruir proves.

Els Mossos també van trobar el calçat que portava, que va donar positiu en el reactiu per detectar sang. A més, van registrar al seu vehicle, on també hi havia restes de sang. L'acusat porta en presó provisional des del 9 de gener del 2017.

Temptativa d'assassinat

Inicialment, el jutjat d'instrucció número 2 d'Olot el va enviar entre reixes per dues temptatives d'homicidi. Però al seu escrit, el fiscal eleva la qualificació dels fets a dos delictes d'intent d'assassinat. A més, per a aquell que fa referència a la seva exdona, li aplica els agreujants de parentiu i de gènere.

El ministeri públic sol·licita que s'imposi al processat una pena global de 28 anys de presó. A més demana que, un cop hagi complert condemna, l'acusat es passi 14 anys en llibertat vigilada i que no pugui apropar-se a menys de 200 metres de la seva exdona i el seu cunyat durant 15 anys.

En matèria de responsabilitat civil, el fiscal reclama que el processat pagui una indemnització global de 52.112,04 euros. D'aquests, 8.819,69 són per a la seva exdona, i la resta, per al cunyat. Arran de l'apunyalament, l'home va haver de ser intervingut d'urgència i va ingressar a la UCI del Trueta. Va estar-se dos mesos a l'hospital i va estar més d'un any de baixa.

El judici per aquests fets s'ha fixat inicialment per a mitjans de juliol. Serà a la Secció Quarta de l'Audiència de Girona.